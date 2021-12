(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildei 130, con una lettera fattagli recapitare addirittura alla Vigilia di Natale, è l’ennesimo colpo a un territorio che già registra un tasso di disoccupazione tra i più alti in Europa e nel quale continuiamo ad assistere alla fuga di aziende e multinazionali. Parliamo di operatori che da 25 anni, per conto del Consorzio Unico Campania, hanno prestato servizio di Infopoint, oltre che di stampa e distribuzione dei titoli di viaggio e di manutenzione delle macchinette erogatrici di ticket. A due mesi dalla cassa integrazione e dall’annuncio di un programma di formazione finalizzato all’inserimento occupazione, è arrivata invece la doccia fredda”. Lo rivela il presidente della Commissione speciale regionale Industria 4.0 e Semplificazione e consigliere regionale del ...

anteprima24 : ** #Saiello: “Licenziamento lavoratori Giraservice, audizione urgente con azienda e #Regione” **… -

Ultime Notizie dalla rete : Saiello Licenziamento

anteprima24.it

... e non avendo accettato il trasferimento sono passibili di, per ora congelato in ... Dicono Raia edel M5s : "Questa vertenza è emblematica per le tante aziende che si sono ......e consenta che tale percorso arrivi a una conclusione positiva senza avviare alcun. ... Ed il consigliere regionale dei 5 stelle Gennaro, presidente della Commissione speciale ...