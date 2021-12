Ryan Phillippe | ecco perché i fan pensano che sia gay e abbia fatto coming out

(Di martedì 28 dicembre 2021)i fan diche l'attore sia gay eout lo scorso sabato pubblicando uno scatto natalizio con l'amico Matt Sinn.ha suscitato l'interesse di molte persone lo scorso sabato dopo aver pubblicato uno scatto di fronte al caminetto di casa sua in compagnia dell'amico Matt Sinn. I fan dell'attoreche sia gay e che la foto in questione fosse il suo modo di fareout, ma Sinn ha appena smentito queste voci. Nella didascalia della foto, in cui i due posano sotto un albero di Natale con indosso tuta e calzini a tema vicino a svariati regali splendidamente incartati,ha scritto: "Buon Natale a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ryan Phillippe

Movieplayer.it

ha suscitato l'interesse di molte persone lo scorso sabato dopo aver pubblicato uno scatto di fronte al caminetto di casa sua in compagnia dell'amico Matt Sinn. I fan dell'attore ...... La prima stagione di MacGruber sarà composta da otto episodi e nel cast oltre a Forte, ci saranno anche Kristen Wiig,, Billy Zane, Sam Elliott, Laurence Fishburne, Joseph Lee ...Ecco perché i fan di Ryan Phillippe pensano che l'attore sia gay e abbia fatto coming out lo scorso sabato pubblicando uno scatto natalizio con l'amico Matt Sinn. Ryan Phillippe ha suscitato l'interes ...In una recente intervista Will Forte ha confessato di aver potuto finalmente dire una battuta scartata da MacGruber nella serie omonima ...