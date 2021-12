Russia | la Corte Suprema ordina lo scioglimento della ong Memorial sui crimini sovietici Amnesty | “Tradite vittime dei gulag”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una sentenzarussa ha cancellato 32 anni di storiaongInternational, fondata nel 1989 da dissidentitra cui il premio Nobel per la pace Andrei Sakharov, e di tutte le sue strutture regionali sparse per il Paesendo il loro. Secondo il tribunale, l’organizzazione non ha rispettato la controversa legge russa sull’agente estero che mira a catalogare con tale dicitura, e quindi minarne l’attendibilità, tutte le realtà che ricevono finanziamenti internazionali. Dura la risposta di istituzioni e organizzazioni internazionali che hanno bollato la sentenza come un tentativo di cancellare il ricordo delledeistaliniani. Nello specifico, la giudice ...

Il giudice della Corte Suprema della Russia, Alla Nazarova, pronuncia la sentenza di scioglimento per International Memorial a Mosca In passato, inoltre, il presidente aveva accusato più volte ...La Corte suprema russa ha deciso la chiusura di Memorial International, sia della sede centrale che di quelle regionali, per non aver contrassegnato tutte le sue pubblicazioni con l'etichetta di "este ...Memorial era stata fondata dal Premio Nobel Andrei Sacharov durante la perestrojka per la difesa dei diritti umani. Proteste da tutto il mondo ...