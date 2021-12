Russia | la Corte suprema ordina la chiusura della ong Memorial

Advertising

La Corte Suprema russa ha ordinato lo scioglimento di Memorial International, una delle più note organizzazioni per i diritti umani. La Corte suprema russa ha ordinato la chiusura di Memorial International, una delle più importanti espressioni della società civile russa. La Corte Suprema di Mosca ha chiuso l'organizzazione Memorial International fondata fra gli altri da Sakharov per denunciare le repressioni sovietiche.

Lasuprema dellaha deciso di sciogliere "Memorial", una organizzazione nata nel 1989 dal dissidente Andrej Sakharov per documentare gli atti della repressione sovietica e che ha continuato ...Rachinsky ha quindi aggiunto che non è escluso un ricorso allaeuropea per i diritti umani, "ma questo verrà valutato a lungo termine". "Prima ci sarà un ricorso, una cassazione e non è escluso ...Mosca, 28 dic. (askanews) - La Corte suprema russa ha ordinato la chiusura dell'organizzazione non governativa Memorial International, storica ong ...Il verdetto emesso oggi dalla Corte Suprema russa, stabilisce lo scioglimento di uno dei più importanti gruppi per i diritti umani della Russia: l’International Memorial Society. Fondato negli anni 80 ...