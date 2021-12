Russia | Corte Suprema stabilisce la chiusura della ong Memorial

Advertising

La Corte Suprema russa ha ordinato lo scioglimento di Memorial International, una delle più note organizzazioni per la difesa dei diritti umani. La Corte suprema chiude l'ong Memorial, l'associzione che documenta la storia dei gulag. La Corte Suprema di Mosca ha chiuso l'organizzazione Memorial International fondata fra gli altri da Sakharov.

Inlasuprema ha stabilito la chiusura della ong Memorial, uno dei gruppi per i diritti umani più antichi, il cui primo presidente fu il dissidente e premio Nobel per la pace Andrei Sakharov.Il presidente dell'ong, Jan Rachinsky, non ha escluso un ricorso allaeuropea per i diritti umani, "ma questo verrà valutato a lungo termine". Memorial Italia chiede intanto un incontro urgente ...Contestate violazioni sui finanziamenti dall'estero. L'organizzazione, attiva dagli anni '80, ha annunciato ricorso: "Questa non è la fine". Proteste davanti al Tribunale, fermi tra i manifestanti ...Memorial era stata fondata durante la perestrojka dallo scienziato dissidente Andrej Sacharov. Dal 2016 era stata bollata come "agente straniero" View on euronews ...