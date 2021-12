Rui Costa contatta Andrea Pirlo: il Benfica valuta il ribaltone in panchina (Di martedì 28 dicembre 2021) Andrea Pirlo potrebbe tornare in corsa dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus. L’ex centrocampista bianconero è un serio candidato per il Benfica, la stagione del club portoghese è stata un po’ al di sotto delle aspettative. La squadra è attrezzata, i risultati non sono stati all’altezza e la posizione dell’allenatore Jorge Jesus è sempre più in dubbio. Rui Costa avrebbe già contattato Andrea Pirlo per conoscere la sua disponibilità: i due sono stati compagni di squadra al Milan e il rapporto è ottimo. L’idea potrebbe stuzzicare Andrea Pirlo, il tecnico italiano dovrà superare la concorrenza di Paulo Fonseca e Nuno Espirito Santo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 dicembre 2021)potrebbe tornare in corsa dopo l’esperienza sulladella Juventus. L’ex centrocampista bianconero è un serio candidato per il, la stagione del club portoghese è stata un po’ al di sotto delle aspettative. La squadra è attrezzata, i risultati non sono stati all’altezza e la posizione dell’allenatore Jorge Jesus è sempre più in dubbio. Ruiavrebbe giàtoper conoscere la sua disponibilità: i due sono stati compagni di squadra al Milan e il rapporto è ottimo. L’idea potrebbe stuzzicare, il tecnico italiano dovrà superare la concorrenza di Paulo Fonseca e Nuno Espirito Santo. L'articolo CalcioWeb.

