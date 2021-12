Rugby | Tommaso Castello si ritira a 30 anni Con la Nazionale 18 caps

(Di martedì 28 dicembre 2021), centro delle Zebre, sidalgiocato a 30: con lain carriera ha totalizzato 18tra giugno 2016 e marzo 2019. Alla base della decisione l’impossibilità di raggiungere il completo recupero dall’infortunio subito con l’Italia a Twickenham il 9 marzo 2019 nella penultima giornata del Sei Nazioni. Ex capitano del Calvisano, con il quale è stato campione d’Italia, ha esordito con lacontro l’Argentina nel 2016 e poi ha disputato il Sei Nazioni nel 2018 e nel 2019, infortunandosi purtroppo contro l’Inghilterra a pochi minuti dall’ingresso in campo al posto di Michele Campagnaro. UnitedChampionship 2021-2022, rilasciato il calendario di Zebre e Benetton fino a fine ...

Castello, trentenne centro delle Zebre Parma, 18 caps in Nazionale tra giugno 2016 e marzo 2019, ha annunciato oggi il proprio ritiro dalagonistico. Il trequarti genovese ha assunto la ...Non dite che si è arreso, non è vero.Castello non conosce quel verbo e lo ha dimostrato a tutti. Tre anni a lottare contro un ... Ha deciso: oggi si ritira dalgiocato. Ma ha vinto lui. E' ...Leggi anche: Il lungo tentativo di risalita di Tommaso Castello. Dovermi arrendere non è da me, ma talvolta si deve porre fine all’inseguimento di un sogno. Il 30enne centro ha trascorso le ultime sei ...Una storia d’amore lunga sei stagioni, condita da 54 presenze e 6 mete. Il grave infortunio rimediato con la maglia dell’Italrugby ha costretto l’ex capitano delle Zebre ad appendere le scarpe al chio ...