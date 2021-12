Rosanna Marziale, la chef stellata diventata Barbie all’ombra della Reggia di Caserta (Di martedì 28 dicembre 2021) Life&People.it Un’astronauta, una calciatrice e una chef. Rosanna Marziale, chef stellata Casertana, è una delle tre Barbie italiane realizzate dalla Mattel per celebrare le capacità femminili fuori dagli schemi degli stereotipi di genere. La One of a kind doll, alla lettera “bambola unica nel suo genere”, è il più alto riconoscimento concesso dal brand Barbie. Questa la motivazione: «perché grazie a tanta passione, creatività e coraggio è riuscita ad affermarsi in un settore, quello dell’alta cucina, tipicamente dominato da uomini». Protagonista del cartone animato “La cuoca girovaga”, autrice di molti libri e tra questi “Evviva la mozzarella!” e “Il MangiaRime” e “Il nuovo MangiaRime” con la scrittrice Rosanna Bazzano, ha ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 28 dicembre 2021) Life&People.it Un’astronauta, una calciatrice e unana, è una delle treitaliane realizzate dalla Mattel per celebrare le capacità femminili fuori dagli schemi degli stereotipi di genere. La One of a kind doll, alla lettera “bambola unica nel suo genere”, è il più alto riconoscimento concesso dal brand. Questa la motivazione: «perché grazie a tanta passione, creatività e coraggio è riuscita ad affermarsi in un settore, quello dell’alta cucina, tipicamente dominato da uomini». Protagonista del cartone animato “La cuoca girovaga”, autrice di molti libri e tra questi “Evviva la mozzarella!” e “Il MangiaRime” e “Il nuovo MangiaRime” con la scrittriceBazzano, ha ...

Advertising

cronachecampane : A Caserta la chef Rosanna Marziale cucina per i meno fortunati il pranzo della Vigilia #chefRosannaMarziale - casertafocus : OPERA SANT’ANNA – La chef Rosanna Marziale cucina per i meno fortunati per il pranzo della Vigilia GUARDA LE FOTO - GazzettaCE : I volontari distribuiranno in appositi contenitori il ricco menù preparato dai cuochi e in collaborazione con la ch… -