Romina Power | ecco l’uomo che non dimenticherà mai | non è Albano

(Di martedì 28 dicembre 2021) Sul suo profilo Instagram, la cantantesi è lasciata andare ad un ricordo. Questo riguarda un uomo fondamentale per lei.di chi si tratta.(GettyImages)Nella musica italiana,è stata una sicura protagonista. L’artista americana ha lasciato la sua impronta nel panorama italiano. Le canzoni sue e di Al Bano sono ancora oggi cantate. Insomma, la coppia rappresentano un grande classico che non verrà mai dimenticato. Per questo motivo si può parlare di una delle più grandi carriere mai viste. Dopo un periodo da separati, Al Bano ehanno ripreso a cantare insieme. Cosa che, come possiamo immaginare, ha fatto felice milioni di fan della coppia. Da considerare come i ...

Advertising

BaritaliaNews : Ylenia Carrisi, Romina Power “Vorrei per un solo giorno …” - J7Radio : Al Bano & Romina Power - Felicità - butlerplease : @Caustica_mente Io mi sento un po' tipo Romina Power, incredibilmente zen che ogni tanto mi chiedo se mi drogo - RossellaVisaggi : @MissCateryl Penso perché il padre( di Romina) ha interpretato il primo Nightmare Alley, quindi il regista Del Toro… - Alessan20380645 : Burcu con in sottofondo 'Felicità' di Al Bano e Romina Power ???? #BurcuÖzberk -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Ph: /Wikicommons Le nuove dichiarazioni disulla figlia Ylenia arrivano dall'intervista rilasciata dalla cantante a Walter Veltroni per il periodico 7 del Corriere Della Sera . Pernessuna battaglia è persa: madre ...Leggi anche: la confessione su Ylenia che lascia senza parole L'avvocato le spiegherà ancora una volta di non ricordare nulla del suo passato e nonostante le interferenza di Liberto, ...Sul profilo Instagram, la cantante Romina Power si è lasciata andare ad un ricordo. Questo riguarda un uomo fondamentale per lei.Grave disgrazia per la famosissima cantante: sta provando un fortissimo dolore e non riesce a darsi pace. Attorno a lei in molti la sostengono ...