Roma, Spinazzola pronto al rientro e al rinnovo (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma - Perdere la pazienza significa perdere la battaglia, insegnava il Mahatma Gandhi. E' un processo mentale che Leonardo Spinazzola ha assimilato in fretta, sin da quando sorridendo saltellava ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 dicembre 2021)- Perdere la pazienza significa perdere la battaglia, insegnava il Mahatma Gandhi. E' un processo mentale che Leonardoha assimilato in fretta, sin da quando sorridendo saltellava ...

Advertising

sportli26181512 : #Roma, #Spinazzola pronto al rientro e al rinnovo: Dopo le feste la visita dal chirurgo. Con l’ok via alla riatleti… - forzaroma : Rincorsa #Spinazzola: gli step e i tempi del ritorno. E l'#ASRoma pensa al rinnovo - romanewseu : La Roma pensa al rinnovo di Spinazzola: l’esterno inizia ad intravedere la discesa per tornare in campo… - siamo_la_Roma : ?? Servirà ancora un po' di tempo per rivedere in campo #Spinazzola ?? Le tempistiche saranno più chiare dopo la vis… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: #Mancini: '#Zaniolo è devastante, #Spinazzola fondamentale' Il commissario tecnico dell'Italia: 'Nicolò lo vedo bene c… -