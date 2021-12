“Roma pulita entro Natale”. Promessa mantenuta? Il bilancio del sindaco Gualtieri – VIDEO (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – È stato presentato questa mattina un primo bilancio del Piano di pulizia straordinaria e di ripristino del decoro urbano che ha interessato la città negli ultimi due mesi, dal primo novembre al 27 dicembre. Gli interventi straordinari che hanno coinvolto Ama, dipartimenti capitolini (Simu e Dta) e Polizia Locale di Roma Capitale, hanno riguardato circa 1200 strade (delle quali 290 alberate), pari a 6mila km complessivi. In molti casi, come su Lungotevere, Muro Torto e altre realtà, gli interventi sono stati ripetuti più volte. A ciò si è aggiunto il graduale incremento della raccolta ordinaria, l’avvio di una riforma della raccolta dalle Utenze non Domestiche e il potenziamento dei centri di raccolta per i rifiuti ingombranti. L’azione di miglioramento del decoro urbano ha contemplato diverse tipologie di azioni: pulizia e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021)– È stato presentato questa mattina un primodel Piano di pulizia straordinaria e di ripristino del decoro urbano che ha interessato la città negli ultimi due mesi, dal primo novembre al 27 dicembre. Gli interventi straordinari che hanno coinvolto Ama, dipartimenti capitolini (Simu e Dta) e Polizia Locale diCapitale, hanno riguardato circa 1200 strade (delle quali 290 alberate), pari a 6mila km complessivi. In molti casi, come su Lungotevere, Muro Torto e altre realtà, gli interventi sono stati ripetuti più volte. A ciò si è aggiunto il graduale incremento della raccolta ordinaria, l’avvio di una riforma della raccolta dalle Utenze non Domestiche e il potenziamento dei centri di raccolta per i rifiuti ingombranti. L’azione di miglioramento del decoro urbano ha contemplato diverse tipologie di azioni: pulizia e ...

Advertising

Sonia74161873 : RT @fattoquotidiano: Rifiuti Roma, Gualtieri ammette il fallimento del piano straordinario: “Restano criticità in alcune zone, la città non… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Rifiuti Roma, Gualtieri ammette il fallimento del piano straordinario: “Restano criticità in alcune zone, la città non… - LuigiAssecasa : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia 'Entro Natale, #Roma pulita'. Ieri, 27 dicembre! L'incapace #Gualtieri non ha ancora compreso che n… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Fallito il piano anti-rifiuti di #Gualtieri. Il sindaco dem sbandiera che #Roma ora è più pulita. Ma poi è costretto ad… - zazoomblog : Roma da straordinaria a ordinaria amministrazione: città più pulita di due mesi fa - #straordinaria #ordinaria -