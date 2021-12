Roma, perdita di gas paralizza il traffico (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora un disagio per gli automobilisti Romani. Questa volta tocca a via Jenner, in zona Monteverde: la strada prima è stata chiusa, poi, da poco, riaperta ma con senso unico alternato. Il motivo è una fuga di gas, su cui stanno intervenendo gli agenti della Polizia Locale. Seguono aggiornamenti (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora un disagio per gli automobilistini. Questa volta tocca a via Jenner, in zona Monteverde: la strada prima è stata chiusa, poi, da poco, riaperta ma con senso unico alternato. Il motivo è una fuga di gas, su cui stanno intervenendo gli agenti della Polizia Locale. Seguono aggiornamenti (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

