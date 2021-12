Roma | paura all’ora di cena | scoppia l’incendio | appartamento divorato dalla fiamme

(Di martedì 28 dicembre 2021)ieri sera intorno alle 20:00 circa. Un incendio,to per cause in fase di accertamento, ha letteralmente distrutto unin zona Cesarina, area nord est della Capitale. Sul posto, in Via Apostolo Zeno 11, sono intervenute due squadre operative dei Vigili del Fuoco del Comando di, con l’ausilio di un’autobotte e il TA/6. Il rogo è divampato al secondo piano di una palazzina di tre piani complessivi. L’ abitazione, di circa 80 mq, è andata totalmente bruciata ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L’interessato e quello del piano superiore sono stati dichiarati inagibili in attesa di ulteriori verifiche. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

