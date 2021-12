Roma, niente Coppa d’Africa per Afena Gyan (Di martedì 28 dicembre 2021) La Roma potrà contare su Felix Afena Gyan alla ripresa del campionato: il classe 2003 non prenderà parte alla Coppa d’Africa La Roma alla ripresa del campionato e degli allenamenti potrà contare su Felix Afena Gyan. Il classe 2003, che era stato convocato per la Coppa d’Africa dal Ghana non parteciperà alla competizione. A riportare questa indiscrezione Il Tempo. Può sorridere Josè Mourinho che, dunque, potrà avere l’attaccante già dal 30 dicembre per gli allenamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Lapotrà contare su Felixalla ripresa del campionato: il classe 2003 non prenderà parte allaLaalla ripresa del campionato e degli allenamenti potrà contare su Felix. Il classe 2003, che era stato convocato per ladal Ghana non parteciperà alla competizione. A riportare questa indiscrezione Il Tempo. Può sorridere Josè Mourinho che, dunque, potrà avere l’attaccante già dal 30 dicembre per gli allenamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

