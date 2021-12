Roma incidenti sul lavoro, cade da una impalcatura all'Esquilino: muore operaio (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora una tragedia sul lavoro al centro di Roma. Un operaio di 52 anni, italiano, è morto questa mattina 28 dicembre dopo essere caduto da un'impalcatura in via Merulana questa mattina alle 9.50. ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora una tragedia sulal centro di. Undi 52 anni, italiano, è morto questa mattina 28 dicembre dopo essere caduto da un'in via Merulana questa mattina alle 9.50. ...

