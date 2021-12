Roma, Gualtieri ammette: “Pulita a Natale? No, ma sono stati fatti miglioramenti. Ora discarica e impianti” (Di martedì 28 dicembre 2021) “La mia valutazione è che ci sono tangibili miglioramenti anche se restano significative criticità in diverse zone“. L’impegno di “pulire Roma entro Natale” era praticamente impossibile e che l’obiettivo non sia stato raggiunto è lo stesso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ad ammetterlo in apertura della conferenza stampa di presentazione dei risultati “Pulizia della città: bilancio e prospettive” in Campidoglio. “Roma è più Pulita ma non è ancora Pulita come merita” ha affermato Gualtieri. Duemila tonnellate in più a settimane, per un totale di 19000 tonnellate raccolte a settimana. Questo il risultato rivendicato dal sindaco della Capitale. Ora le ‘mission’ sono due: bloccare chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) “La mia valutazione è che citangibilianche se restano significative criticità in diverse zone“. L’impegno di “pulireentro” era praticamente impossibile e che l’obiettivo non sia stato raggiunto è lo stesso sindaco di, Roberto, adrlo in apertura della conferenza stampa di presentazione dei risultati “Pulizia della città: bilancio e prospettive” in Campidoglio. “è piùma non è ancoracome merita” ha affermato. Duemila tonnellate in più a settimane, per un totale di 19000 tonnellate raccolte a settimana. Questo il risultato rivendicato dal sindaco della Capitale. Ora le ‘mission’due: bloccare chi ...

