Roma. Esquilino: cade dal settimo piano, morto operaio di 50 anni (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora un infortunio mortale sul lavoro in Italia. Una strage che non conosce fine. L'ennesimo incidente mortale è avvenuto in centro a Roma. Un operaio è morto dopo essere caduto da un'impalcatura in via Merulana. Inutili i soccorsi per l'uomo. Sul posto vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Esquilino. Le indagini si concentrano sul ponteggio per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo aveva 50 anni e sarebbe caduto dal settimo piano.

