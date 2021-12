Roma, da straordinaria a ordinaria amministrazione: città più pulita di due mesi fa (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma. La città eterna aveva bisogno di una ripulita degna del suo nome e della sua Storia. Motivo per cui da diverso tempo è in atto il Piano di pulizia straordinaria per il ripristino e il decorso urbano. Sono stati due mesi intensi, con risultati anche abbastanza evidente, ma ora è tempo di stilare un primo bilancio. Leggi anche: Roma, sorpresi a rubare nelle auto in sosta con ‘kit di scasso’ e documenti rubati: arrestati Gli interventi straordinari che hanno coinvolto Ama, dipartimenti capitolini (Simu e Dta) e Polizia Locale di Roma Capitale, hanno riguardato circa 1200 strade (delle quali 290 alberate), pari a 6mila km complessivi. In molti casi, come su Lungotevere, Muro Torto e altre realtà, gli interventi si sono ripetuti anche più volte. A ciò ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021). Laeterna aveva bisogno di una ridegna del suo nome e della sua Storia. Motivo per cui da diverso tempo è in atto il Piano di puliziaper il ripristino e il decorso urbano. Sono stati dueintensi, con risultati anche abbastanza evidente, ma ora è tempo di stilare un primo bilancio. Leggi anche:, sorpresi a rubare nelle auto in sosta con ‘kit di scasso’ e documenti rubati: arrestati Gli interventi straordinari che hanno coinvolto Ama, dipartimenti capitolini (Simu e Dta) e Polizia Locale diCapitale, hanno riguardato circa 1200 strade (delle quali 290 alberate), pari a 6mila km complessivi. In molti casi, come su Lungotevere, Muro Torto e altre realtà, gli interventi si sono ripetuti anche più volte. A ciò ...

