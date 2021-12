Roma, controlli a tappeto in zona Casilino: green pass (ma non solo), il bilancio (Di martedì 28 dicembre 2021) Servizi straordinari per il controllo del territorio della Polizia di Stato, Polizia Locale Roma Capitale e personale della ASL Roma -2 in zona Casilino a Roma. Cinque le sanzioni per il mancato possesso del green pass, 6 sanzioni amministrative per un totale 2.400 euro. Casilino: controlli a tappeto delle forze dell’ordine Ieri mattina, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofile antidroga, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Polizia Locale Roma Capitale e ispettori della SIAN della ASL Roma – 2, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali. In via di Terranova in un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) Servizi straordinari per il controllo del territorio della Polizia di Stato, Polizia LocaleCapitale e personale della ASL-2 in. Cinque le sanzioni per il mancato possesso del, 6 sanzioni amministrative per un totale 2.400 euro.delle forze dell’ordine Ieri mattina, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofile antidroga, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Polizia LocaleCapitale e ispettori della SIAN della ASL– 2, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali. In via di Terranova in un ...

