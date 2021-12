Roma, c’è l’ok del Campidoglio: la metro C arriverà fino al Sant’Andrea (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – E’ stata approvata oggi all’unanimità dall’Assemblea Capitolina la prosecuzione della metro C fino al Sant’Andrea . “Un importante atto di indirizzo di Fratelli d’Italia al Sindaco e alla Giunta, a porre in essere le azioni finalizzate al riavvio della progettazione definitiva della tratta T2 Venezia- Clodio e ad avviare le fasi progettuali delle tratte T1 e C2 fino a Grottarossa, necessarie all’ottenimento dei relativi finanziamenti”. Si legge in una nota di Lavinia Mennuni e Andrea De Priamo, consiglieri Fdi di Roma Capitale. “Non sfugge l’esigenza di una tempistica breve, che deve vedere tutti gli organi competenti attivi per rispettare le scadenze previste nel progetto di Legge di Bilancio 2022, che stabilisce la cifra di 3.6 miliardi per il finanziamento di nuove ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021)– E’ stata approvata oggi all’unanimità dall’Assemblea Capitolina la prosecuzione dellaal. “Un importante atto di indirizzo di Fratelli d’Italia al Sindaco e alla Giunta, a porre in essere le azioni finalizzate al riavvio della progettazione definitiva della tratta T2 Venezia- Clodio e ad avviare le fasi progettuali delle tratte T1 e C2a Grottarossa, necessarie all’ottenimento dei relativi finanziamenti”. Si legge in una nota di Lavinia Mennuni e Andrea De Priamo, consiglieri Fdi diCapitale. “Non sfugge l’esigenza di una tempistica breve, che deve vedere tutti gli organi competenti attivi per rispettare le scadenze previste nel progetto di Legge di Bilancio 2022, che stabilisce la cifra di 3.6 miliardi per il finanziamento di nuove ...

