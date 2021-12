Roma, branco di cinghiali “banchetta” dai cassonetti dei rifiuti. La denuncia del consigliere M5s: “Sono spariti solo da giornali e tv” – Video (Di martedì 28 dicembre 2021) È il 26 di dicembre, giorno di Santo Stefano, e a Roma si assiste a una scena nota e già vista in passato e che ha trovato, in più di un’occasione, grande spazio sui media: un branco di cinghiali che pasteggia dai cassonetti dell’immondizia a bordo strada. A rilanciare il Video è stato il consigliere del Movimento 5 stelle, Paolo Ferrara, che ha commentato così il filmato: “I cinghiali a Roma Sono spariti ma solo dai giornali e dalle televisioni. Guardate qui che banchetto di Natale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) È il 26 di dicembre, giorno di Santo Stefano, e asi assiste a una scena nota e già vista in passato e che ha trovato, in più di un’occasione, grande spazio sui media: undiche pasteggia daidell’immondizia a bordo strada. A rilanciare ilè stato ildel Movimento 5 stelle, Paolo Ferrara, che ha commentato così il filmato: “Imadaie dalle televisioni. Guardate qui che banchetto di Natale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

