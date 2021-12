Roma, al Casilino fioccano le sanzioni: mancanza di green pass e marijuana, situazione allarmante (Di martedì 28 dicembre 2021) Controlli e sanzioni per mancato possesso di green pass a Roma in zona Casilino. Gli agenti hanno passato al setaccio alcune attività commerciali. In via di Terranova, in un laboratorio di prodotti alimentari e bevande, hanno riscontrato violazioni di carattere amministrativo e penale. Un dipendente extracomunitario non aveva i documenti ed è stato accompagnato al Gabinetto di Polizia Scientifica per l’identificazione. Casilino, nel mirino chi non ha il green pass Controlli effettuati anche presso la fermata della metro Linea C di Grotte Celoni. Sono state identificate 77 persone di cui 27 cittadini italiani e 50 di origini straniere. Servizi antirapina presso i quartieri della Borghesiana, Ponte di Nona, Riserva Nuova e Castelverde da ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Controlli eper mancato possesso diin zona. Gli agenti hannoato al setaccio alcune attività commerciali. In via di Terranova, in un laboratorio di prodotti alimentari e bevande, hanno riscontrato violazioni di carattere amministrativo e penale. Un dipendente extracomunitario non aveva i documenti ed è stato accompagnato al Gabinetto di Polizia Scientifica per l’identificazione., nel mirino chi non ha ilControlli effettuati anche presso la fermata della metro Linea C di Grotte Celoni. Sono state identificate 77 persone di cui 27 cittadini italiani e 50 di origini straniere. Servizi antirapina presso i quartieri della Borghesiana, Ponte di Nona, Riserva Nuova e Castelverde da ...

