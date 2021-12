Roma, 36enne investito e ucciso su via Ostiense (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Roma, in via Ostiense. E’ successo intorno a mezzanotte. Sul posto sono intervenute pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. L’investitore è un 53enne che si è fermato per prestare soccorso. Da una prima analisi sembra che la vittima stesse attraversando Via Ostiense, all’altezza del cavalcavia lido nord, 100 metri dopo Via delle Azzorre, direzione Roma Centro. Il conducente del mezzo, una Fiat Panda, si è subito fermato per i soccorsi. Non c’è stato nulla da fare per il 36enne, trasportato presso l’ospedale Grassi dove è poi deceduto. Il conducente è stato invece trasportato presso il Campus Biomedico per gli esami tossicologici e alcolemici di ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo di 36 anni è morto dopo essere statoda un’auto a, in via. E’ successo intorno a mezzanotte. Sul posto sono intervenute pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale diCapitale. L’re è un 53enne che si è fermato per prestare soccorso. Da una prima analisi sembra che la vittima stesse attraversando Via, all’altezza del cavalcavia lido nord, 100 metri dopo Via delle Azzorre, direzioneCentro. Il conducente del mezzo, una Fiat Panda, si è subito fermato per i soccorsi. Non c’è stato nulla da fare per il, trasportato presso l’ospedale Grassi dove è poi deceduto. Il conducente è stato invece trasportato presso il Campus Biomedico per gli esami tossicologici e alcolemici di ...

