Ritrovata la mummia di un alieno? Gli scienziati non trovano risposta al mistero…

(Di martedì 28 dicembre 2021) Qualche tempo fa ritrovamento di una strana, piccolaaveva lasciato perplessi diversi ricercatori. I strani resti sono stati soprannominati “Ata“, e sono stati scoperti nel deserto di Atacama, Chile, nel 2003. Al tempo del ritrovamento, si era stimato che le ossa appartenessero a una creatura tra i sei e gli otto anni. A lasciare perplessi gliè la strana forma del teschio, allungato e appuntito, le cavità oculari allungate e la presenza di sole 10 costole. LEGGI ANCHE => Scorpioni fumati per 10 ore di sballo autolesionistico: il nuovo folle trend L’autore della scoperta si chiama Oscar Muño, e ha trovato i resti nella chiesa dell’abbandonata città di La Noria. Insieme ai resti si trovava anche una borsetta in cuoio, avvolta in un panno bianco e un nastro viola, ma nulla ne indicava la funzione. La strana scoperta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovata mummia

Periodico Italiano

Una volta risvegliata, laspegne per un momento le speranze della giovane giornalista; ... Si recano quindi subito al museo Del Louvre dove per l'appunto vienetutta la corte ritornata ...Ladi una persona morta 800 anni fa, il cui genere non è stato rivelato, misteriosamente legata con corde e con le mani a coprire il volto, è statain una zona costiera non lontano da ...La mummia del faraone Amenhotep I, antica di 3.500 anni, scoperta nel 1881 ma mai 'scartata' dagli archeologi, è stata svelata digitalmente da alcuni scienziati egiziani, rivelando dettagli inediti su ...Il sarcofago di Amenhotep I era stato trovato nel 1881, ma mai nessuno l'aveva aperto a causa della sua "fragilità" ...