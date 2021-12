RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #35 28 12 2021

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Idella 35° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch della SIW) andato in scena Martedì: Split Or Alive Tag Team Match – Most Wanted (Pan & Picchio) battono Darkest Hour (Lucifer Brox & Emily Ramirez) Beat The Lion Challenge – Ivan Blake batte Marcus Valentine (3.38) SIW Italian Title – Alex Flash (c) w/Liam Massett batte Emanuel El Gringo e mantiene il Titolo