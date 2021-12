Rinnovo Inzaghi: il prolungamento è quasi scontato. I dettagli (Di martedì 28 dicembre 2021) Rinnovo Inzaghi: Inter soddisfatta, prolungamento quasi scontato. I dettagli sulla possibile decisione della società Simone Inzaghi in estate ha raccolto la pesantissima eredità di Conte e sta conducendo l’Inter in tutte le competizioni a cui è iscritta. Il mondo nerazzurro è tutto dalla parte dell’ex tecnico della Lazio, e i vertici interisti non hanno alcuna intenzione di lasciarselo scappare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la strada verso il Rinnovo di contratto è già stata tracciata: «Sembra ormai scontato che il Rinnovo di contratto arriverà anche per Simone Inzaghi, legatosi all’Inter fino al 2023. Il prolungamento, a meno di clamorose sorprese, è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021): Inter soddisfatta,. Isulla possibile decisione della società Simonein estate ha raccolto la pesantissima eredità di Conte e sta conducendo l’Inter in tutte le competizioni a cui è iscritta. Il mondo nerazzurro è tutto dalla parte dell’ex tecnico della Lazio, e i vertici interisti non hanno alcuna intenzione di lasciarselo scappare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la strada verso ildi contratto è già stata tracciata: «Sembra ormaiche ildi contratto arriverà anche per Simone, legatosi all’Inter fino al 2023. Il, a meno di clamorose sorprese, è ...

