Ridurre durata della quarantena per chi ha ricevuto il booster, governo convoca il Cts (Di martedì 28 dicembre 2021) Il governo ha convocato il Comitato tecnico scientifico per domani, mercoledì 29 dicembre. Sul tavolo, viene spiegato da fonti dell'esecutivo, l'ipotesi di Ridurre la durata della quarantena per chi ha fatto la terza dose di vaccino, in caso di contatti con persone risultate positive al Covid. Già da ieri il governo ha avviato un'attenta riflessione sulla quarantena. Le misure attuali, viene sottolineato, non tengono conto della terza dose e della variante Omicron. Le fonti sottolineano, però, che saranno gli scienziati del Comitato tecnico scientifico (Cts) a fare una valutazione e a mettere sul tavolo una possibile modifica, prima di qualsiasi altra considerazione ufficiale.Il commissario straordinario per ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilhato il Comitato tecnico scientifico per domani, mercoledì 29 dicembre. Sul tavolo, viene spiegato da fonti dell'esecutivo, l'ipotesi dilaper chi ha fatto la terza dose di vaccino, in caso di contatti con persone risultate positive al Covid. Già da ieri ilha avviato un'attenta riflessione sulla. Le misure attuali, viene sottolineato, non tengono contoterza dose evariante Omicron. Le fonti sottolineano, però, che saranno gli scienziati del Comitato tecnico scientifico (Cts) a fare una valutazione e a mettere sul tavolo una possibile modifica, prima di qualsiasi altra considerazione ufficiale.Il commissario straordinario per ...

Advertising

qui78 : ??L'#antivirale russo può anche alleviare i sintomi e ridurre drasticamente la durata della malattia da #coronavirus… - notizieroma : RT @ultimenotizie: Pres. Lazio #Zingaretti: 'Sono contrarissimo all'ipotesi dei tamponi per andare al cinema o al teatro o al ristorante pe… - Lasiciliaweb : Allo studio nuove regole per la quarantena Si valuta di ridurre la durata per coloro che hanno 3 dosi di vaccino… - GianniniNadia : @A2Aanarchia @mante Hanno aumentato il target dei consumatori fino ad estenderlo al massimo mancano solo i feti dop… - Need4Needle : @RabbitChairman @ggargiulo3 Si sono d'accordo sui molecolari per uscire, non ho capito che razionale avrebbe ridurr… -