"Ricordati che...": Alex Belli vede Soleil Sorge e si scoglie: Delia Duran che dice? (Di martedì 28 dicembre 2021) E la storia continua. Alex Belli si collega con il Gf Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - e parla di Soleil Sorge, ribadendo di voler un gran bene alla gieffina. Poi arriva lo sfogo su Twitter dove manda un messaggio a chi immaginava un duro scontro. “Mi dispiace per chi vuole risposte con odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente! Alex Belli”, scrive. Ma facciamo un passo indietro. Nella puntata di ieri, lunedì 27 dicembre, Durante la sua apparizione, parla con Soleil in modo chiaro. E dice: “Abbiamo una cosa in comune Sole. Io sto gestendo la mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) E la storia continua.si collega con il Gf Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - e parla di, ribadendo di voler un gran bene alla gieffina. Poi arriva lo sfogo su Twitter dove manda un messaggio a chi immaginava un duro scontro. “Mi dispiace per chi vuole risposte con odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente!”, scrive. Ma facciamo un passo indietro. Nella puntata di ieri, lunedì 27mbre,te la sua apparizione, parla conin modo chiaro. E: “Abbiamo una cosa in comune Sole. Io sto gestendo la mia ...

