Riavvicinamento in corso tra Belen Rodriguez e Stefano e Martino? (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo essersi lasciati in malo modo dopo la pandemia, quando Belen Rodriguez non voleva neanche più sentir parlare di Stefano De Martino, i due ex coniugi sono tornati in buoni rapporti per il bene del loro figlio Santiago. Nel frattempo Belen si è fidanzata con l’hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marì, ma di recente anche questa relazione sarebbe finita per non ben definite incompatibilità caratteriali. Ed è proprio in questo frangente, con Belen neo-mamma single, che rispunta Stefano De Martino. Di recente, infatti, il ballerino e conduttore napoletano è stato visto in un video pubblicato su Instagram da Ignazio Moser. Il video immortalava una riunione del cosiddetto “clan Rodriguez” alla quale ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo essersi lasciati in malo modo dopo la pandemia, quandonon voleva neanche più sentir parlare diDe, i due ex coniugi sono tornati in buoni rapporti per il bene del loro figlio Santiago. Nel frattemposi è fidanzata con l’hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marì, ma di recente anche questa relazione sarebbe finita per non ben definite incompatibilità caratteriali. Ed è proprio in questo frangente, conneo-mamma single, che rispuntaDe. Di recente, infatti, il ballerino e conduttore napoletano è stato visto in un video pubblicato su Instagram da Ignazio Moser. Il video immortalava una riunione del cosiddetto “clan” alla quale ...

