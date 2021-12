Relazione non monogama e felice: Will Smith e le altre celebrities (Di martedì 28 dicembre 2021) L’amore si manifesta in tante forme diverse, alcune delle quali risultano a noi sconosciute o incomprensibili, eppure nessuna di questa vale meno dell’altra. Perché in fondo è nostro il diritto di scegliere come vivere quello che è uno dei sentimenti più forti, puri e autentici del mondo intero. E invece succede che siamo così ancorati alle convenzioni, o a quello che ci hanno insegnato da piccoli, che non riusciamo a guardare oltre. La poligamia, per esempio, rappresenta uno dei più grandi tabù del nostro tempo, eppure basta dare uno sguardo in giro per comprendere come la monogamia non sia più il solo e unico modo di manifestare l’amore reciproco. A raccontarcelo sono i protagonisti dello star system, quelli che vediamo sul grande schermo, che seguiamo sui social network, che acclamiamo e che apprezziamo, gli stessi che hanno scelto di vivere una Relazione aperta ... Leggi su dilei (Di martedì 28 dicembre 2021) L’amore si manifesta in tante forme diverse, alcune delle quali risultano a noi sconosciute o incomprensibili, eppure nessuna di questa vale meno dell’altra. Perché in fondo è nostro il diritto di scegliere come vivere quello che è uno dei sentimenti più forti, puri e autentici del mondo intero. E invece succede che siamo così ancorati alle convenzioni, o a quello che ci hanno insegnato da piccoli, che non riusciamo a guardare oltre. La poligamia, per esempio, rappresenta uno dei più grandi tabù del nostro tempo, eppure basta dare uno sguardo in giro per comprendere come la monogamia non sia più il solo e unico modo di manifestare l’amore reciproco. A raccontarcelo sono i protagonisti dello star system, quelli che vediamo sul grande schermo, che seguiamo sui social network, che acclamiamo e che apprezziamo, gli stessi che hanno scelto di vivere unaaperta ...

