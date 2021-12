Regole di accesso alle piscine, calcetto con gli amici, Super Green pass per i professionisti: le risposte del governo alle domande degli sportivi (Di martedì 28 dicembre 2021) Si può andare in piscina? E giocare a calcetto con gli amici? Serve il Green pass per correre al parco? Bisogna essere vaccinati per iscriversi in palestra? Si possono usare gli spogliatoi? Si possono accompagnare i figlia a lezione di nuoto? Io sportivo professionista devo avere per forza il Super Green pass? Dopo l’entrata in vigore del decreto legge 24 dicembre 2021 n.221, sono tantissime le domande che il mondo dello sport si pone e pone alle autorità. Per questo motivo, il governo ha aggiornato le Faq, con l’obiettivo di fornire le risposte a tutti gli interrogativi. Ecco tutta la lista completa pubblicata dall’esecutivo: Qual è la differenza tra attività dilettantistica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Si può andare in piscina? E giocare acon gli? Serve ilper correre al parco? Bisogna essere vaccinati per iscriversi in palestra? Si possono usare gli spogliatoi? Si possono accompagnare i figlia a lezione di nuoto? Io sportivo professionista devo avere per forza il? Dopo l’entrata in vigore del decreto legge 24 dicembre 2021 n.221, sono tantissime leche il mondo dello sport si pone e poneautorità. Per questo motivo, ilha aggiornato le Faq, con l’obiettivo di fornire lea tutti gli interrogativi. Ecco tutta la lista completa pubblicata dall’esecutivo: Qual è la differenza tra attività dilettantistica e ...

