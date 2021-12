Regione Puglia: “in rampa di lancio” 52 bandi di concorso per 721 posti di lavoro L'assessore: l'impegno è arrivare alle assunzioni entro il 31 marzo (Di martedì 28 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: In rampa di lancio 52 bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 721 unità a copertura di vari profili professionali (206 nella categoria B3; 306 da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1; 209 unità da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1) presso la Regione Puglia. Dopo il concorso relativo ai 126 Operatori telefonici specializzati da assegnare alla CUR – Centrale Unica di Risposta – del servizio NUE 112 della Regione Puglia, arrivano anche i concorsi per rinforzare gli uffici regionali. L’Assessorato al Personale ha ultimato le procedure concorsuali a tempo di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Indi52dipubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 721 unità a copertura di vari profili professionali (206 nella categoria B3; 306 da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1; 209 unità da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1) presso la. Dopo ilrelativo ai 126 Operatori telefonici specializzati da assegnare alla CUR – Centrale Unica di Risposta – del servizio NUE 112 della, arrivano anche i concorsi per rinforzare gli uffici regionali. L’Assessorato al Personale ha ultimato le procedure concorsuali a tempo di ...

