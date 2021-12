Regalo di Natale del telescopio James Webb! (Di martedì 28 dicembre 2021) I sogni e il lavoro di una generazione di astronomi si sono finalmente avverati con la creazione del James Webb Space Telescope. Questo è il più grande e costoso osservatorio spaziale mai costruito nella storia recente! Un telescopio dalle performarce strepitose! Uno sforzo congiunto della NASA, dell’Agenzia spaziale europea e dell‘Agenzia spaziale canadese, ha permesso il decollo da uno spazioporto vicino all’Equatore a Kourou, nella Guyana francese. telescopio James Webb – curiosauro.itNome e caratteristiche del telescopio Il telescopio, che prende il nome dall’amministratore della NASA che ha guidato l’agenzia spaziale nei primi anni del programma Apollo, è progettato per vedere più lontano nello spazio rispetto al decantato telescopio spaziale Hubble. Il suo ... Leggi su curiosauro (Di martedì 28 dicembre 2021) I sogni e il lavoro di una generazione di astronomi si sono finalmente avverati con la creazione delWebb Space Telescope. Questo è il più grande e costoso osservatorio spaziale mai costruito nella storia recente! Undalle performarce strepitose! Uno sforzo congiunto della NASA, dell’Agenzia spaziale europea e dell‘Agenzia spaziale canadese, ha permesso il decollo da uno spazioporto vicino all’Equatore a Kourou, nella Guyana francese.Webb – curiosauro.itNome e caratteristiche delIl, che prende il nome dall’amministratore della NASA che ha guidato l’agenzia spaziale nei primi anni del programma Apollo, è progettato per vedere più lontano nello spazio rispetto al decantatospaziale Hubble. Il suo ...

