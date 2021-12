Referendum caccia: obiettivo mancato. Ma abbiamo avuto il coraggio di osare (Di martedì 28 dicembre 2021) di Alberto E’ passato più di un anno dal quel 17 novembre 2020, quando si riunì un gruppo di persone che poi avrebbero dato vita al Comitato Referendum Sì Aboliamo la caccia. In questo lungo anno sono successe tantissime cose. Al di là di ogni aspettativa, siamo riusciti a restare uniti e ora, con lo sguardo rivolto verso il futuro, a proporre nuovi progetti a tutela dell’Ambiente in cui viviamo e di ogni creatura che lo abita. La teoria di una miglior organizzazione del lavoro consiste nel concepire il pensiero organizzativo non solo attraverso strutture e procedure, ma considerando lo spirito umano il migliore strumento di integrazione che permette di affrontare la complessità. Serve, pertanto, una struttura ancora più solida ma anche tanta volontà, la stessa volontà che gli attivisti del Comitato hanno dimostrato affrontando le sfide più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) di Alberto E’ passato più di un anno dal quel 17 novembre 2020, quando si riunì un gruppo di persone che poi avrebbero dato vita al ComitatoSì Aboliamo la. In questo lungo anno sono successe tantissime cose. Al di là di ogni aspettativa, siamo riusciti a restare uniti e ora, con lo sguardo rivolto verso il futuro, a proporre nuovi progetti a tutela dell’Ambiente in cui viviamo e di ogni creatura che lo abita. La teoria di una miglior organizzazione del lavoro consiste nel concepire il pensiero organizzativo non solo attraverso strutture e procedure, ma considerando lo spirito umano il migliore strumento di integrazione che permette di affrontare la complessità. Serve, pertanto, una struttura ancora più solida ma anche tanta volontà, la stessa volontà che gli attivisti del Comitato hanno dimostrato affrontando le sfide più ...

