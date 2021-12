Recovery plan, Openpolis: “Secondo Draghi realizzati tutti i 51 obiettivi previsti per il 2021. Ma la relazione del governo lo sconfessa” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il 2021 “e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell’accordo operativo che apre il periodo di uno due mesi di interlocuzione prima di accordare la tranche dei prestiti previsti”. L’annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio Mario Draghi il 22 dicembre, durante la conferenza stampa di fine anno. Openpolis, in un’analisi intitolata Il rischio di confondere i desideri con la realtà, fa però notare che i contenuti della relazione governativa sull’attuazione del Pnrr pubblicata il giorno dopo lo sconfessano. Per prima cosa, infatti, diversi target tra quelli concordati con la Ue risultano ancora in fase di completamento. Non solo: nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) “Abbiamo raggiuntoe 51 gli” del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il“e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell’accordo operativo che apre il periodo di uno due mesi di interlocuzione prima di accordare la tranche dei prestiti”. L’annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio Marioil 22 dicembre, durante la conferenza stampa di fine anno., in un’analisi intitolata Il rischio di confondere i desideri con la realtà, fa però notare che i contenuti dellagovernativa sull’attuazione del Pnrr pubblicata il giorno dopo lono. Per prima cosa, infatti, diversi target tra quelli concordati con la Ue risultano ancora in fase di completamento. Non solo: nel ...

