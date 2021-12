Recensione Genesis Nitro 550 | sedia gaming per tutti

Leggi su tuttotek

(Di martedì 28 dicembre 2021) In un mercato sconfinato come quello delle sedie da, la550 protagonista di questasi propone come una soluzione di fascia media: comfort a portata di, o quasi. Scopriamo se può essere un prodotto di spicco o un more of the same, come spesso accade in questo settore, per chiunque non ne avesse ancora sentito parlare qui in Italia, è un brand relativamente giovane che pone il proprio focus nello sviluppo e produzione di prodotti dedicati ai gamer di tutto il mondo. Così come muta il mercato dele in particolare del mondo competitivo degli e-Sports, allo stesso modo l’azienda con sede in Polonia promette di essere vicina ai gamer con prodotti al passo con le ultime novità. Proprio a tal proposito, l’offerta in ...