Rai1 cambia palinsesto mercoledì 29 dicembre: saltano Serena Bortone e Alberto Matano, tutte le modifiche

cambia la programmazione su Rai1 nella giornata di mercoledì 29 dicembre 2021. In seguito allo sciopero indetto dall'Usigrai, numerosi contenitori d'informazione Rai non vanno in onda: da Unomattina a Oggi è un altro giorno, sino a La vita in diretta. Il daytime della prima rete della Televisione pubblica subisce così significativi cambiamenti: come si trasforma il palinsesto in seguito a tali modifiche.

cambiano i piani su Rai1: le modifiche del palinsesto

Il 29 dicembre 2021 è stato indetto uno sciopero da parte dell'Usigrai, l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, destinato a stravolgere il palinsesto. A causa di tale mobilitazione, i programmi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai1 cambia Il paradiso delle signore non va in onda: ecco come cambia il palinsesto di Rai1 Il paradiso delle signore si ferma, cambia il palinsesto di Rai1: si allunga Oggi è un altro giorno Con la puntata andata in onda il 24 dicembre incentrata sulla Vigilia di Natale, Il paradiso delle signore ha salutato il suo ...

Positivo al Covid a Domenica In: salta puntata in diretta con Mara Venier Come cambia dunque il pomeriggio di oggi di Rai1? Al posto della classica puntata, fa sapere il sito televisivo, andrà in onda il meglio dell'edizione (tra cui un estratto delle interviste di Verdone ...

Il paradiso delle signore non va in onda: ecco come cambia il palinsesto di Rai1 Lanostratv Sanremo 2022, incognita Fiorello: Amadeus esce allo scoperto A Sanremo 2022 continua il mistero sulla presenza dello showman siciliano Fiorello, ma a fare chiarezza è arrivato Amadeus ...

Le radici dell'antisemitismo Cosa ha alimentato il mito del'ebreo deicida, reietto, che si nutre del sangue dei bimbi cristiani, avido oltre misura, che giustifica la discriminazione che subisce da secoli? Questa forma di antisem ...

