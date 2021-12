Rai, domani sciopero dei giornalisti contro la chiusura del Tg Sport (Di martedì 28 dicembre 2021) “domani le giornaliste e i giornalisti della Rai, delle testate delle reti, saranno in sciopero. Restano i tagli lineari all’informazione di servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale, senza un piano industriale, senza un progetto e senza alcun confronto”. Lo dichiara con una nota il segretario dell’Usigrai Daniele Macheda, osservando che “l’amministratore delegato che ha cancellato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 dicembre 2021) “le giornaliste e idella Rai, delle testate delle reti, saranno in. Restano i tagli lineari all’informazione di servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale, senza un piano industriale, senza un progetto e senza alcun confronto”. Lo dichiara con una nota il segretario dell’Usigrai Daniele Macheda, osservando che “l’amministratore delegato che ha cancellato L'articolo

