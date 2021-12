Quirinale, la proposta di Conte agli altri partiti: eleggere la prima donna presidente della Repubblica (Di martedì 28 dicembre 2021) Giuseppe Conte si sta preparando a chiedere ai leader degli altri partiti di eleggere per la prima volta una donna alla presidenza della Repubblica. Lo riporta La Repubblica, che cita alcune delle possibili candidate al Colle: l’ex ministra della Giustizia Paola Severino, l’ex ministra dell’Istruzione Letizia Moratti e l’attuale direttrice dell’agenzia di coordinamento dei servizi segreti italiani, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni. Secondo una fonte vicina all’ex presidente del Consiglio, non ci sarebbero inoltre “preclusioni” ad altre due candidate con cui il Movimento 5 Stelle si è scontrato in passato: l’attuale ministra della Giustizia ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Giuseppesi sta preparando a chiedere ai leader deglidiper lavolta unaalla presidenza. Lo riporta La, che cita alcune delle possibili candidate al Colle: l’ex ministraGiustizia Paola Severino, l’ex ministra dell’Istruzione Letizia Moratti e l’attuale direttrice dell’agenzia di coordinamento dei servizi segreti italiani, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni. Secondo una fonte vicina all’exdel Consiglio, non ci sarebbero inoltre “preclusioni” ad altre due candidate con cui il Movimento 5 Stelle si è scontrato in passato: l’attuale ministraGiustizia ...

