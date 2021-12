Quirinale, Fontana: “Allarme Omicron sul voto per il Colle? Garantiremo piena funzionalità” (Di martedì 28 dicembre 2021) La premessa è che al momento è difficile fare una previsione su quale sarà la situazione pandemica tra un mese, ma in ogni caso verrà adottata “ogni misura necessaria a garantire la piena funzionalità dell’istituzione”. Il questore della Camera, l’azzurro Gregorio Fontana, risponde così all’Adnkronos sul rischio che la variante Omicron piombi sulle votazioni per il presidente della Repubblica, quando Montecitorio si troverà ad ospitare non solo 1.009 grandi elettori ma anche staff, funzionari, giornalisti. C’è il rischio dell’impatto Omicron sul voto? “E’ difficile fare previsioni rispetto a una cosa che nemmeno professori e scienziati riescono a fare. Cercheremo di gestire la situazione come abbiamo sempre fatto. Anche durante il lockdown e in zona rossa la Camera non si è mai ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) La premessa è che al momento è difficile fare una previsione su quale sarà la situazione pandemica tra un mese, ma in ogni caso verrà adottata “ogni misura necessaria a garantire ladell’istituzione”. Il questore della Camera, l’azzurro Gregorio, risponde così all’Adnkronos sul rischio che la variantepiombi sulle votazioni per il presidente della Repubblica, quando Montecitorio si troverà ad ospitare non solo 1.009 grandi elettori ma anche staff, funzionari, giornalisti. C’è il rischio dell’impattosul? “E’ difficile fare previsioni rispetto a una cosa che nemmeno professori e scienziati riescono a fare. Cercheremo di gestire la situazione come abbiamo sempre fatto. Anche durante il lockdown e in zona rossa la Camera non si è mai ...

Advertising

italiaserait : Quirinale, Fontana: “Allarme Omicron sul voto per il Colle? Garantiremo piena funzionalità” - fisco24_info : Quirinale, Fontana: 'Allarme Omicron sul voto per il Colle? Garantiremo piena funzionalità': Il deputato azzurro e… - TV7Benevento : Quirinale: Fontana, 'allarme Omicron su voto Colle? Garantiremo piena funzionalità ' (2)... - TV7Benevento : Quirinale: Fontana, 'allarme Omicron su voto Colle? Garantiremo piena funzionalità '... - Fabio_in_DC : RT @marcoteddy94: @Fabio_in_DC @AFriendzoni Ma che roba è, è andato a mettere un letto al Quirinale? Perchè c'è una fontana in mezzo alla s… -