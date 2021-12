Quirinale: Fontana, ‘allarme Omicron su voto Colle? Garantiremo piena funzionalità ‘ (2) (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) – Onorevole Fontana, come Collegio dei Questori avete già una riunione in programma sulle misure da adottare per l’elezione del presidente della Repubblica? “Noi facciamo il punto ogni settimana, siamo in pratica in seduta permanente. Ci vediamo ogni giovedì per esaminare la situazione settimana per settimana. Per la preparazione dell’assemblea delle Camere riunite ci coordineremo, come da regolamento, con i Colleghi del Senato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) – Onorevole, comegio dei Questori avete già una riunione in programma sulle misure da adottare per l’elezione del presidente della Repubblica? “Noi facciamo il punto ogni settimana, siamo in pratica in seduta permanente. Ci vediamo ogni giovedì per esaminare la situazione settimana per settimana. Per la preparazione dell’assemblea delle Camere riunite ci coordineremo, come da regolamento, con ighi del Senato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

