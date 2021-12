Quirinale, da Conte solo uno spot senza contenuti: “Una donna al Colle”. Sui social commenti al vetriolo (Di martedì 28 dicembre 2021) Conte sul Quirinale, scarnifica riducendola all’osso la materia che anima la sfida elettorale più importante in calendario. E così, un po’ come manovra di distrazione di massa dal flop delle urne e dalla debacle stigmatizzata continuamente dai sondaggi. Un po’per giustificare salti mortali e piroette dell’ultim’ora con cui rattoppare l’alleanza a sinistra, l’avvocato del popolo lancia sulla vexata quaestio l’ultimo spot auto-promozionale: «Una donna al Quirinale». Buttata lì, alla rinfusa, senza nomi. Spiegazioni. Argomentazioni pseudo-politiche o giustificazioni movimentiste. Un po’ così: tanto per guadagnarsi un titolo e, se dice bene, magari anche il plauso di femministe e sostenitrici delle quote rosa… Conte sul Quirinale con uno slogan più che una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021)sul, scarnifica riducendola all’osso la materia che anima la sfida elettorale più importante in calendario. E così, un po’ come manovra di distrazione di massa dal flop delle urne e dalla debacle stigmatizzata continuamente dai sondaggi. Un po’per giustificare salti mortali e piroette dell’ultim’ora con cui rattoppare l’alleanza a sinistra, l’avvocato del popolo lancia sulla vexata quaestio l’ultimoauto-promozionale: «Unaal». Buttata lì, alla rinfusa,nomi. Spiegazioni. Argomentazioni pseudo-politiche o giustificazioni movimentiste. Un po’ così: tanto per guadagnarsi un titolo e, se dice bene, magari anche il plauso di femministe e sostenitrici delle quote rosa…sulcon uno slogan più che una ...

sebmes : Conte vorrebbe una donna al Quirinale. Bene. Lui chi propone, Paola Taverna? - ilriformista : La carta che si appresta a giocare #Conte sembra quella della disperazione: per il #Quirinale basta “una donna”, bu… - fleinaudi : #Quirinale #Conte vuole una donna - cesarinaalberi1 : RT @jacopo_iacoboni: Dire “vorrei una donna al Quirinale” certifica la paralisi in cui è il Movimento di Conte. Non sei un osservatore o u… - giovannicirone3 : RT @bravimabasta: Conte vuole una donna al Quirinale. Berlusconi: “Anche io. Ma solo con tubino nero e poco trucco” #28dicembre -