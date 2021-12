Quirinal Game | Annalisa Cuzzocrea | L’eterno ritorno di Giuliano Amato | il dottor Sottile della politica italiana

(Di martedì 28 dicembre 2021) Non c'è elezione del PresidenteRepubblica senza che il nome dicompaia nella lista ristretta dei favoriti: uomoPrima eSeconda Repubblica, mai sfiorato da indagini giudiziarie, due volte Presidente e del Consiglio e poi Ministro degli Interni e Ministro degli Esteri. Sette anni fa, ha sfiorato ile dopo aver incassato l’apprezzamento di Berlusconi. Renzi, però, gli preferì proprio Mattarella e lui commentò così: “Dopo di me era il mio preferito”. Di A cura di Alessandra Del Zotto, Stefano Scarpa

Non c'è elezione del Presidente della Repubblica senza che il nome di Giuliano Amato compaia nella lista ristretta dei favoriti: uomo della Prima e della Seconda Repubblica, mai sfiorato da indagini ...... " totonomi ", "" ecc., come se si trattasse di una gara di mezzo fondo podistico o di qualunque altra manifestazione ludica sulla quale scommettere e poter confidare agli amici " io l'...Draghi al Quirinale servirebbe all’Italia e anche all’Unione europea che vive una fase di fragilità, non superabile nella sola ottica dei Pnrr i cui progetti avranno termine nel ...Draghi non può andare al Quirinale. Per ragioni squisitamente istituzionali. Farlo significherebbe snaturare l’impianto costituzionale del nostro sistema politico, svendendo il ...