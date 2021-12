“Quattro ore in coda al freddo per il tampone anti Covid ai bambini malati: che vergogna!” (Di martedì 28 dicembre 2021) Riceviamo e pubblichiamo una lettera testimonianza dell’odissea di una mamma per fare i tamponi alla figlia di 4 anni al Matteo Rota nella giornata di lunedì 27 dicembre. Buonasera, sono una nonna reduce (in senso letterale e metaforico) da un pomeriggio allucinante nel cortile dell’Istituto Matteo Rota di Bergamo, dove mi sono recata per supportare mia nipote Alice – età 4 anni e un mese – e suo padre in coda oggi pomeriggio dalle 16.20 alle 18.50 nel cortile del suddetto Istituto e dalle 18.50 alle 19.15 all’interno del locale “dedicato” ai tamponi (con assembramento ben visibile sia in atrio sia su scale di accesso ad ambulatori, scale a doppio senso peraltro, come la porta di accesso/ uscita ai locali). Mi era già successo con il nipotino di 12 mesi qualche settimana fa, ma era mattina e c’era il sole (fatta eccezione per il freddo, la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) Riceviamo e pubblichiamo una lettera testimonianza dell’odissea di una mamma per fare i tamponi alla figlia di 4 anni al Matteo Rota nella giornata di lunedì 27 dicembre. Buonasera, sono una nonna reduce (in senso letterale e metaforico) da un pomeriggio allucinante nel cortile dell’Istituto Matteo Rota di Bergamo, dove mi sono recata per supportare mia nipote Alice – età 4 anni e un mese – e suo padre inoggi pomeriggio dalle 16.20 alle 18.50 nel cortile del suddetto Istituto e dalle 18.50 alle 19.15 all’interno del locale “dedicato” ai tamponi (con assembramento ben visibile sia in atrio sia su scale di accesso ad ambulatori, scale a doppio senso peraltro, come la porta di accesso/ uscita ai locali). Mi era già successo con il nipotino di 12 mesi qualche settimana fa, ma era mattina e c’era il sole (fatta eccezione per il, la ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #22dicembre #Afghanistan enormi lapislazzuli incastonati nel deserto dorato della piana di Bamyan, quattro ore di a… - diselino : @Raindog2704 @stanzaselvaggia Insomma, tre,quattro, cinque ore per fare un molecolare al bimbo positivo al Centro F… - pollettaa_ : buonanotte di nuovo con la cioccolataia perché prima scherzavo e mi sono sparata quattro ore di room co aurora mirt… - myssstaneIenoir : Son sveglia dalle nove di stamattina con quattro ore di sonno su per il culo ho deciso ORA di far fare alla lavatri… - ringomoptop : sono tornata a casa alle quattro e mentre ero in bagno a struccarmi mio padre mi scrive su whatsapp dove sei??? ora… -