Quarto nel circuito del Wine tourism E il Mavv annuncia | Reperti del Mann di Napoli nel sito di Portici

Il vino come leva di sviluppo dell'economia locale e ricchezza culturale da tramandare: con questo obiettivo il Mavv, Wine Art Museum di Portici, guidato dall'imprenditore Eugenio Gervasio, firma un'importante intesa con il Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il Museo del Vino, ospitato nella Reggia di Portici, oggi vanta un'ampia esposizione multimediale e interattiva sulla cultura del vino e sulla sua storia antica; ora, grazie all'accordo raggiunto con il Mann, nel corso del 2022 si arricchirà di una nuova raccolta di Reperti antichi che vengono offerti direttamente dall'istituzione culturale guidata da Paolo Giulierini. In particolare, entreranno a far parte dell'impresa culturale ed espositiva di Portici antiche ...

