Quarto entra nel circuito del wine tourism. Premiati al Teatro Corona artisti e imprenditori del settore (Di martedì 28 dicembre 2021) Il vino come leva di sviluppo dell’economia locale e ricchezza culturale da tramandare: con questo obiettivo il Mavv, wine Art Museum di Portici, guidato dall’imprenditore Eugenio Gervasio, firma un’importante intesa con il Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il Museo del Vino, ospitato nella Reggia di Portici, oggi vanta un’ampia esposizione multimediale e interattiva sulla cultura del vino e sulla sua storia antica; ora, grazie all’accordo raggiunto con il Mann, nel corso del 2022 si arricchirà di una nuova raccolta di reperti antichi che vengono offerti direttamente dall’istituzione culturale guidata da Paolo Giulierini. In particolare, entreranno a far parte dell’impresa culturale ed espositiva di Portici antiche anfore di importazione trovate nell’empòrion di Ischia e a Cuma, di fabbricazione greca (ionica o corinzia) e fenicia. L’annuncio è ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Il vino come leva di sviluppo dell’economia locale e ricchezza culturale da tramandare: con questo obiettivo il Mavv,Art Museum di Portici, guidato dall’imprenditore Eugenio Gervasio, firma un’importante intesa con il Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il Museo del Vino, ospitato nella Reggia di Portici, oggi vanta un’ampia esposizione multimediale e interattiva sulla cultura del vino e sulla sua storia antica; ora, grazie all’accordo raggiunto con il Mann, nel corso del 2022 si arricchirà di una nuova raccolta di reperti antichi che vengono offerti direttamente dall’istituzione culturale guidata da Paolo Giulierini. In particolare, entreranno a far parte dell’impresa culturale ed espositiva di Portici antiche anfore di importazione trovate nell’empòrion di Ischia e a Cuma, di fabbricazione greca (ionica o corinzia) e fenicia. L’annuncio è ...

AriGranata : @Maty9722 @wildfiresqueen @Camilla_Curt Si, e per iniziare il quarto flirt dice che è presa da Biagio si si.. quest… - M_Ferrari237 : Sinceramente non capisco. Al di là del fatto che io MAI mi umilierei per un uomo. Alessandro non è un 'quarto di bu… - Mestanaccount1 : Al quarto posto: una borsa prima donna già il marchio è stupendo, la borsa è molto bella, l’unica pecca? A stento c… - marcodreini : @longagnani @mcallock Che non c'entra una sega col periodo che stiamo vivendo e neanche con questo governo. Meglio… - navarration_ : 4) Per chi entra in Grecia #RapidTests nel secondo e quarto giorno di permanenza nel Paese. Come in UK con il Day 2… -