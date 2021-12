Quarentena ridotta | Sileri | ' Sensato farlo | ma bisogna distinguere per categorie'

Advertising

Ospite di Mattino cinque News su Canale 5, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha commentato la decisione, al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico, di ridurre la quarantena per chi è ...'Aspettiamo ovviamente il parere del Cts, ma vi è evidenza che la variante omicron è molto più rapida anche nel suo ciclo all'interno del corpo quindi sarebbe sensato ridurre le quarantene ma farlo ...Dalla cantava: «l’anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va», e mai frase fu più vera. Con tanti medici e infermieri in quarantena sta diventando difficile costruire le squadre per ge ...Secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe valutando l'idea di ridurre il periodo di quarantena per coloro che hanno ricevuto la terza dose del vaccino.