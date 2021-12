Quarantena ridotta per i vaccinati, novità su tamponi e mascherine: le ipotesi al vaglio del governo (Di martedì 28 dicembre 2021) Con l’aumento dei contagi Covid e con numero crescente di persone in isolamento si stanno valutando nuove regole per far fronte alla pandemia. Il governo vuole sapere dal Comitato tecnico-scientifico, convocato per domani, “se sia opportuna l’eventuale rideterminazione del periodo di Quarantena per i soggetti che hanno già ricevuto la dose booster” Il coordinatore del Cts Franco Locatelli si sarebbe però mostrato scettico rispetto alla possibilità di un allentamento. Ma per accelerare sull’immunizzazione, vera arma contro il virus, potrebbero essere utili altre misure che premino chi si è vaccinato. Quarantena ridotta I presidenti di Regione spingono sulla possibilità di eliminare il periodo di isolamento obbligatorio per chi ha avuto un contatto con un soggetto positivo nel caso di persone che hanno fatto tre dosi di ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Con l’aumento dei contagi Covid e con numero crescente di persone in isolamento si stanno valutando nuove regole per far fronte alla pandemia. Ilvuole sapere dal Comitato tecnico-scientifico, convocato per domani, “se sia opportuna l’eventuale rideterminazione del periodo diper i soggetti che hanno già ricevuto la dose booster” Il coordinatore del Cts Franco Locatelli si sarebbe però mostrato scettico rispetto alla possibilità di un allentamento. Ma per accelerare sull’immunizzazione, vera arma contro il virus, potrebbero essere utili altre misure che premino chi si è vaccinato.I presidenti di Regione spingono sulla possibilità di eliminare il periodo di isolamento obbligatorio per chi ha avuto un contatto con un soggetto positivo nel caso di persone che hanno fatto tre dosi di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gimbe: 'Quarantena ridotta per chi ha fatto terza dose' Cartabellotta: 'Bisognerebbe rivedere regole per la categor… - RaiNews : Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, torna a chiedere la revisione delle quarantene: 'Dobbiamo… - rtl1025 : ??? Il #Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abb… - 539th : Le ipotesi di oggi: -niente quarantena per chi ha ricevuto tre dosi -quarantena ridotta (5 giorni?) per chi ne ha a… - ShinyLale : RT @Corriere: Quarantena: l’ipotesi di azzerare lo stop per chi ha tre dosi, un taglio per chi ne ha ... -