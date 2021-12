Quarantena ridotta per chi ha ricevuto la terza dose: nuove regole anti Covid al vaglio del Governo (Di martedì 28 dicembre 2021) Quarantena ridotta per chi ha ricevuto la terza dose “booster” del vaccino anti Covid: questa l’ipotesi al vaglio del Governo che domani, 29 dicembre, approderà sul tavolo del Comitato tecnico scientifico per una discussione che potrebbe sfociare in una rideterminazione del periodo minimo attualmente fissato a 7 giorni. Quarantena ridotta per chi ha ricevuto la terza dose: la palla passa al Cts Il Cts, riporta Ansa, dovrebbe pronunciarsi sull’eventuale riduzione della Quarantena per i vaccinati con terza dose già domani, nel tavolo convocato dal Governo per un’ipotesi di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021)per chi hala“booster” del vaccino: questa l’ipotesi aldelche domani, 29 dicembre, approderà sul tavolo del Comitato tecnico scientifico per una discussione che potrebbe sfociare in una rideterminazione del periodo minimo attualmente fissato a 7 giorni.per chi hala: la palla passa al Cts Il Cts, riporta Ansa, dovrebbe pronunciarsi sull’eventuale riduzione dellaper i vaccinati congià domani, nel tavolo convocato dalper un’ipotesi di ...

