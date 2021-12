Quarantena ridotta per chi ha fatto la terza dose. Regioni in pressing: “Altrimenti si blocca il Paese” (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic – La Quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di sette giorni, potrebbe essere ridotta tra i tre e i cinque giorni: il governo sta valutando l’ipotesi su impulso delle Regioni. Secondo quanto risulta, la decisione dovrebbe arrivare i primi di gennaio. Intanto si attende il parere del Cts, convocato per domani. In base all’andamento della curva epidemiologica, si pronuncerà sull’eventuale accorciamento dei tempi di Quarantena. Il provvedimento riguarderebbe quei vaccinati con booster o terza dose che vengono a contatto con persone risultate positive. Al contrario, continua la stretta contro i non vaccinati, che rischiano addirittura il lockdown su misura. Quarantena ridotta per chi ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic – Laper i vaccinati con, ora di sette giorni, potrebbe esseretra i tre e i cinque giorni: il governo sta valutando l’ipotesi su impulso delle. Secondo quanto risulta, la decisione dovrebbe arrivare i primi di gennaio. Intanto si attende il parere del Cts, convocato per domani. In base all’andamento della curva epidemiologica, si pronuncerà sull’eventuale accorciamento dei tempi di. Il provvedimento riguarderebbe quei vaccinati con booster oche vengono a contatto con persone risultate positive. Al contrario, continua la stretta contro i non vaccinati, che rischiano addirittura il lockdown su misura.per chi ha ...

